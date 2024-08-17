Германия сняла с себя ответственность за удары немецким оружием по Курской области

Глава Минфина ФРГ Линднер: ВСУ могут использовать немецкое оружие, как пожелают

Германия не несет ответственность за возможное использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецкого оружия для ударов по Курской области. Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер в разговоре с радиостанцией SRF.

«Оружие перешло в зону ответственности Украины», — подчеркнул он. По словам министра, Киев «реализует свое право на самооборону».

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что Германия ограничит военную помощь Украине из-за нехватки средств. По ее данным, Линднер уже проинформировал об этом министра обороны Бориса Писториуса. Уточняется, что уже одобренная поддержка будет поставляться, но дополнительные заявки от Минобороны не будут подтверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.