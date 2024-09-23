В Раде прокомментировали слухи об увольнении главы украинской разведки

Нардеп Шевченко: начальник ГУР Буданов вряд ли лишится поста до нового года

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вряд ли лишится своего поста до нового года. Слухи об увольнении главы украинской разведки прокомментировал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, сообщает издание «Страна.ua».

«Его решили таким образом встряхнуть, поставить на место. Как они [в Офисе президента Украины] считают, Буданов слишком "ополитизировался"», — заявил нардеп.

Источники издания связали возможную отставку Буданова с его конфликтом с руководителем президентского офиса Андреем Ермаком.

О возможной отставке Буданова и главы украинского Минобороны Рустема Умерова стало известно 20 сентября. Тогда в украинской прессе было высказано предположение, что место начальника ГУР может занять глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, а Умеров отправится на место Иващенко.