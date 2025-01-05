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23:18, 5 января 2025Бывший СССР

Зеленский матом прокомментировал отказ Запада от превентивных санкций против России

Зеленский матом высказался об отказе Запада ввести санкции против РФ перед СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский матом прокомментировал отказ Запада ввести превентивные санкции против России накануне специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в интервью блогеру, подкастеру Лексу Фридману.

Говоря о решении Запада, он нецензурно выругался. «Ну это ***, вы видите», — заявил украинский лидер.

В ходе беседы Зеленский также назвал условие согласия на прекращение огня. По его словам, Киев готов к урегулированию при гарантиях НАТО для подконтрольных территорий. Украинский лидер отметил, что «если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать». В то же время он подчеркнул, что вооружения должны будут остаться на территории страны.

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