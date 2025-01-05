Зеленский матом прокомментировал отказ Запада от превентивных санкций против России

Зеленский матом высказался об отказе Запада ввести санкции против РФ перед СВО

Президент Украины Владимир Зеленский матом прокомментировал отказ Запада ввести превентивные санкции против России накануне специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в интервью блогеру, подкастеру Лексу Фридману.

Говоря о решении Запада, он нецензурно выругался. «Ну это ***, вы видите», — заявил украинский лидер.

В ходе беседы Зеленский также назвал условие согласия на прекращение огня. По его словам, Киев готов к урегулированию при гарантиях НАТО для подконтрольных территорий. Украинский лидер отметил, что «если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать». В то же время он подчеркнул, что вооружения должны будут остаться на территории страны.