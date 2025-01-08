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15:20, 8 января 2025Бывший СССР

На Украине предложили выпустить почтовую марку с Зеленским и Ельциным

На Украине предложили марку с фразой Зеленского о Будапештском меморандуме
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине предложили выпустить почтовую марку с цитатой Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме. Об этом сообщает издание Times of Ukraine со ссылкой на слова генерального директора «Укрпошты» Игоря Смелянского.

«Друзья, пока вы голосуете за самую красивую марку 2024 года, мы уже размышляем о первых выпусках 2025 года. И после интервью президента подумали, не продолжить ли серию о "русском военном корабле" маркой о Будапештском меморандуме», — написал он.

К своей публикации Смелянский приложил проект подобной марки. Это могла бы представлять собой фотографию с подписания Будапештского меморандума 1994 года президентом России Борисом Ельциным, президентом США Биллом Клинтоном и президентом Украины Леонидом Кучмой, к которым пририсован Владимир Зеленский. Кроме того, на марку предполагается добавить фразу Зеленского о договоре с ненормативной лексикой.

В 2022 году «Укрпошта» анонсировала выпуск почтовой марки с изображением енота, которого российские десантники вывезли из Херсона. Так на Украине хотели показать, что военнослужащие РФ якобы украли животного.

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