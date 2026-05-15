20:48, 15 мая 2026

У американских журналистов отобрали выданные в Китае телефоны и значки. Их выбросили в урну перед вылетом в США

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Корреспондент газеты New York Post (NYP) Эмили Гудин рассказала, что у американских журналистов, освещавших визит главы США Дональда Трампа в Китай, перед обратным вылетом забрали все вещи, выданные китайскими чиновниками.

Среди них — удостоверения, одноразовые телефоны и значки для делегации из Штатов. Вещи отобрал «американский персонал», под которыми, вероятно, подразумеваются сотрудники службы безопасности.

«Забрали все, что выдали китайские чиновники — перед тем, как мы поднялись на AF1 (Air Force One, самолет президента США — прим. «Ленты.ру»), и выбросили в мусорный бак у подножия трапа. Ничего из Китая не разрешили брать на борт самолета», — сообщила Гудин.

Трамп подвел итоги визита в Пекин

15 мая завершился двухдневный визит Трампа в Китай. «Перед посадкой на борт самолета Air Force One для обратного рейса в Соединенные Штаты на взлетной полосе состоялась короткая церемония проводов», — говорится в публикации Fox News.

Сам Дональд Трамп заявил, что в ходе визита в Китай ему удалось достичь взаимопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам Тайваня и Ирана. «Мы говорили о Тайване, много говорили об Иране. Я думаю, что у нас очень хорошее взаимопонимание по обеим темам», — рассказал американский лидер на борту самолета по пути на Аляску.

Также он заявил, что Китай готов инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании, и что Си Цзиньпин предложил США помощь по иранскому вопросу. По его словам, лидер Китая пообещал не поставлять Ирану военную технику. При этом Трамп отметил, что Пекин намерен продолжать закупки иранской нефти.

Трампа встретили дети и заставили есть овощи

Журналисты, что традиционно для таких крупных встреч лидеров стран, подмечали интересные детали дипломатии. Так, по прибытии в КНР Трампу устроили торжественную встречу с участием трех сотен детей, которые в сине-белых мундирах размахивали американскими и китайскими флагами, когда президент США спускался по трапу президентского самолета, а потом скандировали на китайском языке: «Добро пожаловать!»

В рукопожатии Трампа с Си Цзиньпином увидели неудавшуюся попытку захватить инициативу. На кадрах видно, как при рукопожатии Трамп попытался потянуть ладони на себя, но Си Цзиньпин уравнял положение, и руки оказались на одинаковом расстоянии от лидеров.

Позднее стало известно меню ужина, завершающего первый день переговоров. Политикам подали омаров в томатном супе, хрустящие говяжьи ребрышки, утку по-пекински и тушеные сезонные овощи. Также в меню были представлены лосось в горчичном соусе, приготовленный на медленном огне, булочка со свининой и выпечка в форме ракушки. В The Guardian обратили внимание, что на приеме Трампа фактически заставили угоститься тем, что он не привык есть. Американский президент известен своей любовью к гамбургерам и картошке фри из сети ресторанов McDonald's.

