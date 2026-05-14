Трампа заставили есть овощи в Китае

Дональда Трампа, известного любовью к гамбургерам, заставили есть овощи в Китае
Юлия Юткина
Фото: Evan Vucci / Reuters

Стало известно меню ужина, завершающего первый день переговоров американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет The Guardian.

Политикам подали омаров в томатном супе, хрустящие говяжьи ребрышки, утку по-пекински и тушеные сезонные овощи. Также в меню были представлены лосось в горчичном соусе, приготовленный на медленном огне, булочка со свининой и выпечка в форме ракушки.

В The Guardian обратили внимание, что на приеме Трампа фактически заставили угоститься тем, что он не привык есть. Американский президент известен своей любовью к гамбургерам и картошке фри из сети ресторанов McDonald's.

Трамп прибыл с госвизитом в Китай 13 мая. Он и Си Цзиньпин провели переговоры. Позже глава Белого дома описал эту встречу словом «отлично». Он также назвал Китай невероятным и красивым местом.

