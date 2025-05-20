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22:00, 20 мая 2025Мир

В Белом доме раскрыли любимое блюдо Трампа

Белый дом: Трамп любит мясной стейк, гамбургеры, картошку фри и конфеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Любимым блюдом американского президента Дональда Трампа является мясной стейк. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

Кроме того, глава государства любит гамбургеры и картошку фри из сети ресторанов McDonald's, жевательные конфеты и мороженое с шоколадным соусом. Также Трамп каждый день ест ирис «в хорошем объеме», добавила Левитт.

Ранее бывший шеф-повар Белого дома Андре Раш рассказал, что Трамп впал в зависимость от сладкой газировки. При этом, по его словам, президент давно отказался от воды.

После инаугурации Трамп установил в Овальном кабинете кнопку для заказа диетической колы.

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