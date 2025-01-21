Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

WSJ: Трамп установил в Овальном кабинете кнопку для заказа диетической колы

Избранный президент США Дональд Трамп установил в Овальном кабинете кнопку для заказа диетической колы. Об этом со ссылкой на опубликованное фото пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Кнопка присутствовала во время предыдущей каденции Трампа, однако затем ее убрал сменивший его на посту экс-президент США Джо Байден, отмечает издание. Кроме того, над камином появились серебряные фигурки орлов.

«Как и четыре года назад, над камином теперь висит портрет Джорджа Вашингтона, а по бокам от него — портреты Александра Гамильтона, первого министра финансов страны, и Томаса Джефферсона, третьего президента страны. Бюст Уинстона Черчилля стоит на столе возле камина, на том же месте, где изначально был установлен Трампом», — пишет WSJ.

Ранее бывший шеф-повар Белого дома Андре Раш рассказал, что Трамп впал в зависимость от сладкой газировки.