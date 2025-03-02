Жареный цыпленок с розмарином и крем-брюле. Зеленский вышел голодным из Белого дома после скандала с Трампом. Кто съел его обед?

Левитт: Трамп съел обед Зеленского после перепалки в Овальном кабинете

В пятницу, 28 февраля, прошла встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Овальном кабинете. Между политиками произошла перепалка, после которой украинский лидер стремительно покинул официальную резиденцию главы Соединенных Штатов, оставшись голодным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что обед, на который тот не остался, съел американский президент.

Она также сообщила, что Трамп решил отменить дневной прием пищи, так как чувствовал, что его коллега не в состоянии вести мирные переговоры. По словам Левитт, президент США «в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского». Она уточнила, что американскому лидеру понравилась еда.

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Чем должны были угощать украинскую делегацию в Белом доме?

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино рассказал, что входило в меню обеда, на котором должна была присутствовать украинская делегация во главе с Зеленским.

По его словам, Трамп собирался потчевать гостей жареным цыпленком с розмарином под пюре из корня сельдерея. В меню сорванного обеда лидеров также входил зеленый салат с помидорами, капустой, спаржей и медовой заправкой. На десерт должны были подать крем-брюле, ассорти из ягод и цитрусовое печенье.

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Несмотря на то что украинская делегация покинула Белый дом, Трамп не отказался от приготовленного обеда. По словам Скавино, он пригласил за стол еще несколько членов команды из-за наличия свободных мест.

Часть еды могла достаться сотрудникам Белого дома

Корреспондент Fox News Джеки Генрих сообщила, что еду, предназначенную для украинской делегации, могли отдать сотрудникам Белого дома.

«Когда я пошла узнавать, что происходит, увидела, что обед, который Трамп и Зеленский должны были съесть, лежал в коридоре. Мне сказали, что сотрудники пресс-службы Белого будут есть его дома», — написала журналистка.

