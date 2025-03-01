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10:47, 1 марта 2025Мир

Обед Зеленского отдали сотрудникам Белого дома

Breitbart: Предназначенный Зеленскому обед унесли сотрудники Белого дома
Мария Черкасова

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом в Вашингтоне после переговоров с лидером США Дональдом Трампом не по своей воле, после чего обед, предназначенный ему, отдали сотрудникам Белого дома. Об этом пишет Breitbart со ссылкой на корреспондента Fox News Джеки Генрих.

«Когда я пошла узнавать, что происходит, увидела, что обед, который Трамп и Зеленский должны были съесть, лежал в коридоре. Мне сказали, что сотрудники пресс-службы Белого будут есть его дома», — написала журналистка.

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал в X фотографию меню обеда. В него входил жареный цыпленок с розмарином под пюре из корня сельдерея, салат из овощей с медовой заправкой и крем-брюле.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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