Стало известно меню сорванного обеда Трампа и Зеленского

Скавино: Трамп собирался угостить Зеленского зеленым салатом и курицей

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино рассказал, что входило в меню обеда, на котором должна была присутствовать украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из его аккаунта в X.

Скавино раскрыл, что американский президент Дональд Трамп собирался угостить гостей курицей, запеченной с розмарином. В меню сорванного обеда лидеров также входил зеленый салат с помидорами, капустой и спаржей. На десерт должны были подать крем-брюле, ассорти из ягод и цитрусовое печенье.

Несмотря на то что украинская делегация покинула Белый дом, Трамп не отказался от приготовленного обеда. По словам Скавино, он пригласил за стол еще несколько членов команды из-за наличия свободных мест.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.