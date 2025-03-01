Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:06, 1 марта 2025Из жизни

Стало известно меню сорванного обеда Трампа и Зеленского

Скавино: Трамп собирался угостить Зеленского зеленым салатом и курицей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Nathan Howard / Reuters

Заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино рассказал, что входило в меню обеда, на котором должна была присутствовать украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из его аккаунта в X.

Скавино раскрыл, что американский президент Дональд Трамп собирался угостить гостей курицей, запеченной с розмарином. В меню сорванного обеда лидеров также входил зеленый салат с помидорами, капустой и спаржей. На десерт должны были подать крем-брюле, ассорти из ягод и цитрусовое печенье.

Материалы по теме:
Путин пригласил Байдена на чай с блинами. Почему российский президент так пошутил?
Путин пригласил Байдена на чай с блинами. Почему российский президент так пошутил?
18 октября 2023
Си Цзиньпин накормил Путина китайской едой. Что понравилось президенту России больше всего?
Си Цзиньпин накормил Путина китайской едой. Что понравилось президенту России больше всего?
17 мая 2024

Несмотря на то что украинская делегация покинула Белый дом, Трамп не отказался от приготовленного обеда. По словам Скавино, он пригласил за стол еще несколько членов команды из-за наличия свободных мест.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ стянули восемь тысяч элитных бойцов для контрудара на одном направлении

      «Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

      Генсек НАТО призвал Зеленского восстановить отношения с администрацией Трампа

      Бундестаг призвали немедленно дать Украине 3 миллиарда евро

      Стало известно меню сорванного обеда Трампа и Зеленского

      Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского после перепалки в Белом доме

      В России акита-ину напала на женщину и разорвала двух собак

      Лавров попросил Турцию повлиять на Украину после атаки на «Турецкий поток»

      В футболе появится новое правило

      В России допустили отключение ВСУ от Starlink

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше