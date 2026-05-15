Делегация США избавилась от вещей из Китая

NYP: Делегация США выбросила все вещи, полученные в ходе визита в Китай

Перед посадкой в самолет делегация США и американские журналисты выбросили все вещи, полученные в ходе визита в Китай. Об этом сообщила корреспондент газеты New York Post (NYP) в пуле Белого дома Эмили Гудин в соцсети Х.

«Американский персонал забрал все, что раздавали китайские чиновники — удостоверения, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома, значки делегаций», — сообщила журналист.

По ее словам, затем все собранные предметы были выброшены в мусорное ведро у подножия трапа самолета.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин этой осенью посетит Соединенные Штаты по приглашению президента США Дональда Трампа.