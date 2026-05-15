17:54, 15 мая 2026

Китай ответил на приглашение Си Цзиньпину посетить США

Виктория Кондратьева
Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин этой осенью посетит Соединенные Штаты по приглашению президента США Дональда Трампа. Об этом по итогам встречи двух лидеров сообщил глава китайского МИД Ван И, передает CCTV.

«По приглашению президента Трампа председатель Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом осенью этого года», — сказал дипломат.

Ван И подчеркнул, что обе стороны должны тщательно подготовиться к взаимодействию между главами двух государств, создать благоприятную атмосферу и «добиться новых результатов».

Ранее Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить Вашингтон 24 сентября этого года. «Мы с нетерпением ждем этого», — отметил глава Белого дома.

