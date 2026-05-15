Китай ответил на приглашение Си Цзиньпину посетить США

Ван И: Си Цзиньпин этой осенью посетит США по приглашению Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин этой осенью посетит Соединенные Штаты по приглашению президента США Дональда Трампа. Об этом по итогам встречи двух лидеров сообщил глава китайского МИД Ван И, передает CCTV.

«По приглашению президента Трампа председатель Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом осенью этого года», — сказал дипломат.

Ван И подчеркнул, что обе стороны должны тщательно подготовиться к взаимодействию между главами двух государств, создать благоприятную атмосферу и «добиться новых результатов».

Ранее Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить Вашингтон 24 сентября этого года. «Мы с нетерпением ждем этого», — отметил глава Белого дома.