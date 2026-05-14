Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:43, 14 мая 2026Мир

Трамп пригласил Си Цзиньпина в США

Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США 24 сентября
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Вашингтон 24 сентября этого года. Его слова передает Reuters.

«Мы с нетерпением ждем этого. А теперь я хотел бы поднять бокал и произнести тост за богатые и прочные связи между американским и китайским народами», — сказал американский лидер во время торжественного банкета в Пекине.

Глава Белого дома также пригласил первую леди Китая Пэн Лиюань сопровождать китайского лидера в ходе возможного визита.

Ранее президент США заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли отлично. Трамп также назвал Китай невероятно красивой страной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

    В России призвали до конца развернуть ВПК во время «жевания соплей» Европой

    Россиянам назвали три способа спасти сбережения

    Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

    Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

    Комары нападут на Москву

    Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

    Два российских города остались без воды

    Россиянка расплакалась на камеру из-за результата окрашивания

    Казахстан подписал со страной НАТО соглашение по производству дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok