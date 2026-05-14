Трамп пригласил Си Цзиньпина в США

Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США 24 сентября

Президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Вашингтон 24 сентября этого года. Его слова передает Reuters.

«Мы с нетерпением ждем этого. А теперь я хотел бы поднять бокал и произнести тост за богатые и прочные связи между американским и китайским народами», — сказал американский лидер во время торжественного банкета в Пекине.

Глава Белого дома также пригласил первую леди Китая Пэн Лиюань сопровождать китайского лидера в ходе возможного визита.

Ранее президент США заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли отлично. Трамп также назвал Китай невероятно красивой страной.