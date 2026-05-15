Трамп попрощался с Си

Fox: Трамп завершил визит в Китай

Президент США Дональд Трамп завершил официальный визит в Китай. Об этом сообщает Fox News.

«Перед посадкой на борт самолета Air Force One для обратного рейса в Соединенные Штаты на взлетной полосе состоялась короткая церемония проводов», — говорится в публикации.

Ранее источники в Пекине рассказали, что визит президента России Владимира Путина в Китай ожидается 20 мая. Парад или торжественная встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином не планируется.

14 мая завершился первый день переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча длилась более двух часов и проходила за закрытыми дверями. Второй раунд состоялся утром 15 мая.

По завершении первого дня переговоров Трампу и Си на ужин подали омаров в томатном супе, хрустящие говяжьи ребрышки, утку по-пекински и тушеные сезонные овощи. Также в меню были представлены лосось в горчичном соусе, приготовленный на медленном огне, булочка со свининой и выпечка в форме ракушки.

Хозяин Белого дома описал прошедшие переговоры словом «отлично».