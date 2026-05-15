Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:50, 15 мая 2026Мир

Трамп попрощался с Си

Fox: Трамп завершил визит в Китай
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп завершил официальный визит в Китай. Об этом сообщает Fox News.

«Перед посадкой на борт самолета Air Force One для обратного рейса в Соединенные Штаты на взлетной полосе состоялась короткая церемония проводов», — говорится в публикации.

Ранее источники в Пекине рассказали, что визит президента России Владимира Путина в Китай ожидается 20 мая. Парад или торжественная встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином не планируется.

14 мая завершился первый день переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча длилась более двух часов и проходила за закрытыми дверями. Второй раунд состоялся утром 15 мая.

По завершении первого дня переговоров Трампу и Си на ужин подали омаров в томатном супе, хрустящие говяжьи ребрышки, утку по-пекински и тушеные сезонные овощи. Также в меню были представлены лосось в горчичном соусе, приготовленный на медленном огне, булочка со свининой и выпечка в форме ракушки.

Хозяин Белого дома описал прошедшие переговоры словом «отлично».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Страшное горе». Украина нанесла смертельный удар по одному из древнейших городов России. Что известно о последствиях атаки?

    Раскрыты подробности нового обмена пленными с Украиной

    Бык раздавил грудь знаменитому ковбою во время родео

    Стала известна судьба сотен российских пленных

    Агент Киева выслушал приговор за тайники с БПЛА в российском регионе

    Аэропорт на юге России приостановил работу

    Акции авиагиганта упали после заявлений Трампа

    Папарацци запечатлели интимный момент 70-летнего актера с моделью на 26 лет моложе него

    Ми-8 получил повреждения при посадке в российском регионе

    Раскрыто число потерпевших после вторжения ВСУ в Курскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok