Названа дата визита Путина в Китай

SCMP: Визит Путина в Китай ожидается 20 мая

Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай ожидается 20 мая. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The South China Morning Post (SCMP).

По словам собеседников издания, парад или торжественная встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином не ожидается.

SCMP отмечает, что это первый раз в истории, когда Китай за один месяц примет лидеров двух держав, Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа, вне многостороннего формата.

14 мая завершился первый день переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча длилась более двух часов и проходила за закрытыми дверями. Планируется второй раунд, который состоится уже 15 мая.

По завершении первого дня переговоров Трампу и Си на ужин подали омаров в томатном супе, хрустящие говяжьи ребрышки, утку по-пекински и тушеные сезонные овощи. Также в меню были представлены лосось в горчичном соусе, приготовленный на медленном огне, булочка со свининой и выпечка в форме ракушки.

Хозяин Белого дома описал прошедшие переговоры словом «отлично».