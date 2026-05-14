18:15, 14 мая 2026Мир

Трамп рассказал о предложении Си Цзиньпина по Ирану

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил США помощь по иранскому вопросу. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Он сказал: если я могу хоть чем-то помочь, то я хотел бы помочь», — сообщил глава Белого дома.

По его словам, лидер Китая пообещал не поставлять Ирану военную технику. При этом Трамп отметил, что Пекин намерен продолжать закупки иранской нефти.

Ранее президент США пригласил председателя КНР посетить Вашингтон 24 сентября этого года. Глава Белого дома также пригласил первую леди Китая Пэн Лиюань сопровождать китайского лидера в ходе возможного визита.

