Медведь запер себя в мотеле США, испугал полицейских и попал на видео

Fox News: Медведь запер себя в мотеле штата Теннесси в США и испугал полицейских

Медведь запер себя в мотеле в штате Теннесси (США), испугал полицейских и попал на видео. Кадрами делится Fox News.

Инцидент произошел в ночь на 15 мая в мотеле Quality Inn & Suites в центре Гатлинбурга. Там отдыхающие заметили медведя, который пробрался на территорию и в итоге запер сам себя в ванной комнате. На место вызвали полицию.

На кадрах видно, как правоохранители с осторожностью взламывают дверь. Один из них, стоявший ближе всего к двери, взял в руки деревяшку для самообороны. Мужчина приоткрыл дверь и сразу же бросился бежать от нее.

Однако медведь совершенно спокойно вышел из ванной комнаты и не погнался за полицейскими, а пошел в другую сторону.

Ранее медведь напал на испанского туриста в префектуре Гифу в Японии. Уточнялось, что дикое животное внезапно выпрыгнуло из близлежащих кустов, поцарапало мужчину и скрылось в лесу.