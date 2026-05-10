09:46, 10 мая 2026

В России рассказали о планах запускать с частного космодрома по 50 ракет в год

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Российская частная космическая компания Space Energy планирует уже в 2026 году построить космодром «Приморский», позволяющий запускать до 50 легких ракет в год. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает РИА Новости.

Площадка будет предназначена для запуска сверхлегкой ракеты-носителя «Орбита», разработанной самой компанией. Первый полет намечен на 2027 год, однако если все пройдет успешно, то старт состоится уже в текущем году.

По словам представителя Space Energy, проектирование космодрома под сверхлегкие и легкие ракеты сокращает работы и ускоряет процесс.

В нынешнем сообщении говорится, что «Орбита» сможет выводить до 250 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов на солнечно-синхронную. Однако еще в марте главный конструктор компании Георгий Емелин анонсировал другие параметры — 130 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров или до 220 килограммов на низкую околоземную.

По данным Rusprofile, ООО «Космическая Энергия» зарегистрировано в октябре 2022 года в Елизовском районе Камчатского края. Штаб компании на всем протяжении работы составляет три человека. Емелин с февраля 2026 года занимает должность генерального директора, он же является единственным учредителем с долей 100 процентов.

В 2025 году Россия осуществила 17 запусков ракет космического назначения, что составляет пять процентов от общего количества запусков в мире. На первых двух местах идут США (176 запусков) и Китай (90 запусков).

