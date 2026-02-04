Назван срок запуска первой частной российской сверхлегкой ракеты

Space Energy: Первый запуск сверхлегкой ракеты «Орбита» состоится в 2027 году

Запуск первой частной российской сверхлегкой ракеты «Орбита» состоится в первом квартале 2027 года, сообщил РИА Новости главный конструктор компании Space Energy Георгий Емелин.

«Начата активная работа над ракетой-носителем сверхлегкого класса "Орбита", запуск которой мы планируем в первом квартале 2027 года», — сказал специалист.

По его словам, в Space Energy сформирован задел, позволяющий не допустить сдвиг сроков проекта.

Первый пуск «Орбиты», как отметил Емелин, состоится с муляжом полезной нагрузки. Носитель предназначен для выведения на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 220 килограммов.

Ранее агентство сообщило, что в третьем квартале 2026 года запланирован суборбитальный пуск ракеты Kamchatka-1 разработки компании Space Energy.