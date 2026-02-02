На 2026 год запланировали первый запуск частной ракеты из России в космос

Space Energy планирует запустить ракету Kamchatka-1 в космос в 2026 году

В 2026 году может состояться первый запуск частной ракеты из России в космос. Соответствующие планы есть у компании Space Energy. Как рассказал главный конструктор компании Георгий Емелин, речь идет о суборбитальной ракете сверхлегкого класса Kamchatka-1. Его слова передает РИА Новости

«В третьем квартале 2026 года запланирован суборбитальный пуск ракеты Kamchatka-1. Основная задача миссии — достижение линии Кармана», — рассказал Емелин. Конкретная дата запуска пока неизвестна — по словам главного конструктора, это будет зависеть от логистики и процедур согласования.

Отмечается, что посмотреть запуск ракеты можно будет в режиме онлайн. Ожидается, что ракета будет запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Ранее стало известно, что первый запуск российской средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ» состоится после 2030 года.