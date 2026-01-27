Назван срок первого пуска российского «Амура-СПГ»

«Роскосмос»: Первый запуск ракеты «Амур-СПГ» состоится после 2030 года

Первый запуск российской средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ» состоится после 2030 года. Об этом со ссылкой на презентацию гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканова, представленной на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева, сообщает ТАСС.

«Первый пуск — после 2030 года», — указано в презентации.

В июле Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что Россия, как и другие страны, работает над многоразовой ракетой.

В октябре 2024 года гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов утверждал, что технический проект российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» планируется завершить до июля 2025-го.