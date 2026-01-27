Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:56, 27 января 2026Наука и техника

Назван срок первого пуска российского «Амура-СПГ»

«Роскосмос»: Первый запуск ракеты «Амур-СПГ» состоится после 2030 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Первый запуск российской средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ» состоится после 2030 года. Об этом со ссылкой на презентацию гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканова, представленной на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева, сообщает ТАСС.

«Первый пуск — после 2030 года», — указано в презентации.

В июле Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что Россия, как и другие страны, работает над многоразовой ракетой.

В октябре 2024 года гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов утверждал, что технический проект российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» планируется завершить до июля 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

    В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

    Таксистам в России запретят поднимать цены

    В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

    Рост цен на квартиры в России назвали «криком народной боли»

    «Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

    Мэрия Киева подтвердила отключения горячей воды в городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok