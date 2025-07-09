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16:47, 9 июля 2025Наука и техника

«Роскосмос» описал свои планы словами «также в эту сторону пошли»

Баканов: Россия, как и другие страны, работает над многоразовой ракетой
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Россия, как и другие страны, работает над многоразовой ракетой, заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас уже несколько стран обладают технологией возвращаемой первой ступени. И мы также в эту сторону пошли», — сказал руководитель.

По его словам, госкорпорация разрабатывает ракету «Амур», которая, согласно планам, получит возвращаемую первую ступень, работающую на сжиженном природном газе (СПГ).

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Рассказывая о других перспективных носителях, над которыми работает «Роскосмос», Баканов отметил ракету «Союз-5», первый старт которой должен состояться в декабре.

В октябре 2024 года гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов утверждал, что технический проект российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» планируется завершить до июля 2025-го.

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