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16:14, 24 октября 2024Наука и техника

Назван срок защиты техпроекта российской «бумажной ракеты»

«Прогресс»: техпроект ракеты «Амур-СПГ» планируется завершить до июля 2025 года

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Технический проект российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ», которую в США назвали бумажной, планируется завершить до июля 2025 года. Соответствующий срок в интервью ТАСС обозначил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

По его словам, проектирование носителя идет в соответствии с ранее утвержденным графиком. В частности, в настоящее время идет третий — завершающий — этап проектирования. «Третий этап — основной. На этом этапе завершается техническое проектирование в целом. Согласно условиям государственного контракта, этот этап планируется закрыть во втором квартале 2025 года», — сказал руководитель.

Он добавил, что опытно-конструкторские работы по созданию носителя начнутся только после утверждения технических решений заказчиком, который пока никаких сроков по началу и концу работ не установил. Баранов заметил, что сейчас идет поиск площадки для начала испытаний экспериментального образца многоразовой первой ступени перспективной ракеты среднего класса.

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Ранее первый замглавы РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов заявил, что ракета «Амур-СПГ» уже «вовсю разрабатывается».

В апреле глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что ждет демонстрации «Амура-СПГ». Так бизнесмен прокомментировал публикацию обозревателя издания ArsTechnica Эрика Бергера, назвавшего проектируемую в России ракету бумажной.

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      Иван Потапов
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