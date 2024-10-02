Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:45, 2 октября 2024Наука и техника

В России начали разрабатывать «бумажную ракету»

РКЦ «Прогресс»: к созданию ракеты «Амур-СПГ» уже приступили

Фото: F.Alexsandr / Wikimedia Commons

В России уже приступили к созданию многоразовой ракеты «Амур-СПГ», заявил первый замглавы Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель заявил, что ракета уже «вовсю разрабатывается». «Создан коллектив, создано проектное бюро отдельное специально для этого. Сейчас идет проработка всех вопросов, в том числе экспериментов, связанных с посадкой первой ступени. Идет отработка», — утверждает Ахметов.

В апреле глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что ждет демонстрации «Амура-СПГ». Так бизнесмен прокомментировал публикацию обозревателя издания ArsTechnica Эрика Бергера, назвавшего проектируемую в России ракету бумажной.

Ранее первый пуск перспективной средне-тяжелой ракеты «Союз-5», также создаваемой «Прогрессом», в очередной раз перенесли. Вместо 2025-го ее старт в РКЦ пообещали провести в 2026-м.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      ФАС предупредила о проблемах с такси из-за новых идей правительства

      Хасбик опубликовал антисемитский пост и начал искать адвоката

      Пропавшего пять месяцев назад 20-летнего россиянина нашли живым на вокзале

      Россия до 2034 года запустит новую серию спутников ДЗЗ

      Пилотов летевшего из-за рубежа самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

      В ДНР сообщили об установлении флага на администрации Угледара

      Россиян предупредили о подорожании популярного напитка

      Мужчина годами оплачивал коммунальные счета соседей и узнал об этом через 18 лет

      На Украине рассказали о росте производства оружия

      Посол Израиля в России объяснила разницу между иранскими атаками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше