Трамп заявил о заинтересованности России в завершении конфликта на Украине

Трамп: Россия и Украина заинтересованы в завершении конфликта на Украине

Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал переговоры по завершению украинского конфликта.

«Я считаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось», — подчеркнул он. Трамп добавил, что Киев тоже желает урегулирования кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирный план США по урегулированию конфликта на Украине необходимо «перевести на дипломатический язык». Он указал, что план Вашингтона по Украине состоял из набора вопросов для обсуждения, это не полноценный проект договора.