Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:44, 1 декабря 2025Мир

Трамп заявил о заинтересованности России в завершении конфликта на Украине

Трамп: Россия и Украина заинтересованы в завершении конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал переговоры по завершению украинского конфликта.

«Я считаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось», — подчеркнул он. Трамп добавил, что Киев тоже желает урегулирования кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирный план США по урегулированию конфликта на Украине необходимо «перевести на дипломатический язык». Он указал, что план Вашингтона по Украине состоял из набора вопросов для обсуждения, это не полноценный проект договора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Украины и США завершились без конкретных заявлений. Впереди визит спецпосланника Трампа в Москву

    Россиянам напомнили о самой короткой рабочей неделе в декабре

    Возлюбленная начальника полиции отравила его глазными каплями и спрятала на складе

    Врач назвала подходящее время для анализов на ИППП после незащищенного полового акта

    Россиянам назвали способ выгодно продлить новогодние праздники

    В НАТО заявили о рассмотрении упреждающих ударов по России

    Трамп объяснил свое сообщение о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

    Местные жители рассказали о взрывах в российском регионе

    Девушка заглянула в сумочку сестры и выгнала ее из дома

    Стало известно о борьбе Зеленского за выживание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости