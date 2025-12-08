Реклама

02:59, 8 декабря 2025

Трамп заявил о переговорах с «украинскими лидерами, включая Зеленского»

Марина Совина
Фото: Brian Snyder / Reuters

США ведут переговоры с «украинскими лидерами» об урегулировании конфликта. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон ведет диалог с главой России Владимиром Путиным и «украинскими лидерами, включая Владимира Зеленского». О каких именно лидерах идет речь, Трамп не уточнил.

Ранее американский президент заявил, что разочарован тем, что Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный США.

До этого стало известно, что Украина не согласовала с США на переговорах во Флориде гарантии безопасности для Киева в случае подписания мирного урегулирования.

