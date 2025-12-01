«Вопрос остается нерешенным». Украина не согласовала с США гарантии безопасности на переговорах во Флориде

Украина не согласовала с США на переговорах во Флориде гарантии безопасности для Киева в случае подписания мирного урегулирования, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Вопрос остается нерешенным», — отметила газета, добавив в их число также вопрос, будет ли Россия и дальше требовать международного признания новых регионов.

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Ранее говорилось, что США хотят заключить с Украиной сделку по мирному плану до того, как пообещать ей какие-либо гарантии безопасности. По словам госсекретаря Марко Рубио, американский президент Дональд Трамп позднее проведет переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву.

При этом президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами делегаций двух стран обещал, что они «выведут на дорогу к миру и гарантиям безопасности».

Переговоры завершились без конкретных решений

Переговоры украинской и американской делегаций прошли в США накануне. Встреча длилась около двух часов до перерыва, после чего продолжилась. Обсуждения касались графика выборов на Украине, обмена территориями между Киевом и Москвой и других чувствительных вопросов, писала The Wall Street Journal. Также стороны рассматривали вариант обмена территориями между РФ и Украиной.

Марко Рубио по итогам встречи не сообщил о конкретных решениях, ограничившись общими фразами о необходимости мира и процветания на Украине и предстоящей длительной работе.

В свою очередь, «РБК-Украина» сообщила, что проект мирного соглашения не удалось согласовать. Источник издания рассказал, что сейчас переговорный процесс сосредоточен не только на общей рамке, согласованной в Женеве, но и на оставшихся проблемных вопросах. «То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед», — добавил он.

В публикации отмечается, что много времени на встрече было уделено обсуждению территориального вопроса, поскольку он по-прежнему остается сложным. Известно, что согласие по тексту мирного плана между сторонами не достигнуто.

Переговорщики Трампа после этого отправятся в Россию

Встреча прошла на гольф-курорте Shell Bay в Южной Флориде. Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. США представляли Рубио, а также спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома бизнесмен Джаред Кушнер.

Последние двое после этого отправятся в Москву. Планируется, что они прилетят в Россию в понедельник, чтобы продолжить переговоры. 2 декабря Уиткофф должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.