Стало известно об отсутствии согласия между США и Украиной по мирному плану

РБК-Украина: Вашингтон и Киев не договорились о финальном тексте мирного плана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Проект мирного соглашения по конфликту на Украине не удалось согласовать на прошедших в США переговорах между Вашингтоном и Киевом. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

Источник издания рассказал, что сейчас переговорный процесс сосредоточен не только на общей рамке, согласованной в Женеве, но и на оставшихся проблемных вопросах. «То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед», — добавил он.

В публикации отмечается, что много времени на встрече было уделено обсуждению территориального вопроса, поскольку он по-прежнему остается сложным. Известно, что согласия по тексту мирного плана между сторонами не достигнуто.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица поделился впечатлением от переговоров в США. Он посчитал начало встречи содержательным и конструктивным.

