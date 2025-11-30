Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:21, 30 ноября 2025Бывший СССР

Замглавы МИД Украины поделился впечатлением от переговоров в США

Кислица назвал начало переговоров в США содержательным и конструктивным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Кислица

Сергей Кислица. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица в соцсети X поделился впечатлением от переговоров в США. Он назвал начало встречи содержательным и конструктивным.

«Это было хорошее начало текущей встречи. Очень содержательное и пока конструктивное. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату», — написал дипломат.

Он поблагодарил госсекретаря США Марко Рубио за отличное руководство переговорами, а также зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера за то, как он излагает свое видение процесса.

Спустя почти два часа переговоров стороны разошлись на перерыв, отмечает «Страна.ua». После этого встреча продолжится.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил секретаря СНБО Рустема Умерова в качестве главы делегации страны на мирных переговорах с США. Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака, который на фоне масштабного коррупционного скандала был вынужден уйти в отставку.

В состав украинской делегации на переговорах с США по поводу прекращения боевых действий также вошли начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, советник главы ОП Александр Бевз, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, замруководителя Службы безопасности Украины Александр Поклад и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о скандале вокруг Долиной

    Процесс переговоров США и Украины назвали нелегким

    Президента Польши осудили за отказ встретиться с Орбаном

    Европейский аэропорт закрывали не менее 16 раз из-за неизвестных объектов

    В США заявили о готовности НАТО «противостоять России» при ограниченной поддержке США

    Девочка-подросток пострадала при атаке ВСУ на Севастополь

    Стало известно о просьбе индийских военных в преддверии визита Путина

    Российские войска прорвались к селу Диброва в ДНР

    «Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

    Песков оценил реакцию Путина в международных делах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости