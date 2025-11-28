«Это не связано с деталями сделки». США по просьбе Евросоюза убрали один пункт о будущем Украины. Чем это грозит России?

Глава Евросовета Кошта: США пообещали ЕС не обсуждать будущее НАТО

США пообещали Европейскому союзу (ЕС), что на предстоящих переговорах с Россией они не будут обсуждать проблемы объединения или Североатлантического альянса. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта, его слова приводит Handelsblatt.

Нет причин вести эту дискуссию за пределами НАТО. Кроме того, есть конкретные вопросы для Евросоюза, и только ЕС может вести переговоры о санкциях, вступлении Украины в сообщество, а также о замороженных активах, потому что все это решения ЕС Антониу Кошта глава Евросовета

Кошта отметил, что Вашингтон и Киев разработали новый проект мирного плана, и в документе «исключены все пункты, которые касаются ЕС и НАТО».

Кроме того, 27 ноября Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, которая содержит пункт о том, что Брюссель никогда юридически не признает новые регионы России.

По мнению евродепутатов, Россия якобы «должна отказаться от территориальных претензий» на Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

В Европарламенте также высказались о содержании потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта.

«Любое мирное соглашение должно обязать Россию полностью возместить Украине весь причиненный материальный и нематериальный ущерб (...), а также вывод всех российских сил с международно признанной территории Украины (имеются в виду новые регионы России — прим. «Ленты.ру»)», — отмечается в тексте резолюции.

Европа предлагала США альтернативный план урегулирования ситуации на Украине

25 ноября газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что предлагаемый США план по Украине после переговоров американцев с украинцами и европейцами в Женеве 23 ноября был сокращен с 28 до 19 пунктов.

Сценарии США и Европы по достижению мира на Украине разошлись в принципиальных вопросах, включая вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 26 ноября заявил, что Киев не войдет в военных блок без согласия всех стран-участниц.

По словам генсека, ряд союзников, включая США, на данный момент выступают против принятия Украины в Североатлантический альянс

Однако Рютте подчеркнул, что если членство в альянсе не является вариантом для Украины, то члены блока должны предоставить Киеву достаточно надежные гарантии безопасности, обсуждение которых ведется.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Что известно о возможных гарантиях безопасности для Украины?

Несмотря на возможное согласие убрать вопрос о членстве Украины в НАТО, информация о возможных гарантиях безопасности для Украины противоречива.

27 ноября журнал Politico сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио прямо сказал европейским дипломатам о желании отказаться от полной поддержки Киева, чтобы занять на переговорах нейтральную позицию.

По данным издания, Рубио также пытается заставить украинское руководство подписать договор об урегулировании конфликта до предоставления Вашингтоном четких гарантий безопасности.

Ситуация стремительно меняется, и европейские союзники пытаются понять многочисленные сигналы администрации. Рубио также заявил европейским союзникам, что гарантии безопасности для Украины являются вопросом, не связанным с другими деталями сделки европейский чиновник на правах анонимности в разговоре с журналом Politico

По мнению другого еврочиновника, госсекретарь США лишь один раз упоминал о гарантиях безопасности для Киева, но позже он вообще перестал касаться этой темы.

Ранее политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов указывал в беседе с «Лентой.ру», что гарантии безопасности Украине со стороны США принципиально невозможны, так как Россия является ядерной державой, которую невозможно победить на поле боя.

Будут какие-то половинчатые меры, вроде обещания санкций, обещания поставок вооружений (...), и это будет названо гарантиями безопасности Алексей Наумов политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам

Эксперт предположил, что США будут искать обходные пути, чтобы предоставить украинской стороне гарантии, которые не будут напрямую угрожать России. При этом он добавил, что Соединенные Штаты не планируют платить за эти меры и сделают все, чтобы переложить это бремя на Евросоюз.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Что в России говорят о членстве Украины в НАТО?

5 сентября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва никогда не возражала против членства Киева в Евросоюзе, но вступление Украины в НАТО совершенно не устраивает Россию.

Украина ставила перед собой задачу и сейчас ставит — вступление в ЕС. И, повторяю, это законный выбор Украины Владимир Путин президент России

Российский лидер добавил, что стремление Украины попасть в Североатлантический альянс остается неприемлемым. По словам Путина, членство Киева в военном блоке представляет собой попытку решить вопрос украинской безопасности без учета интересов России.

28 ноября Путин сообщил, что международное признание суверенитета России над Крымом и Донбассом будет ключевым моментом в переговорах с США.

«Одно дело — решения признанные, и определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренностей это будет нападением на Россию (...) Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украине территорию. Это разные вещи», — резюмировал глава государства.