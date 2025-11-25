Численность ВСУ, территориальные вопросы и членство в НАТО. Чем отличаются планы США и Европы по урегулированию на Украине?

FT: Мирный план по Украине сократили до 19 пунктов, они отличаются от идей США

Газета Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что предлагаемый США план по Украине после переговоров американцев с украинцами и европейцами в Женеве в воскресенье был сокращен с 28 до 19 пунктов.

По словам советника главы офиса президента Украины Александра Бевза, документ был полностью переработан.

Газета The Telegraph и агентство Reuters опубликовали европейский мирный план, который Великобритания, Франция и Германия подготовили как альтернативу американскому. Среди ключевых отличий — территориальные вопросы, требование не сокращать численность ВСУ до 600 тысяч человек, а также скорейшее проведение выборов на Украине.

Сценарии США и Европы для мира в Украине расходятся в принципиальных вопросах: статус территорий, членство в НАТО и судьба замороженных активов России.

Решение территориальных споров и численности армии

В европейском плане предполагается отказ Киева от возвращения территорий силовым путем и прекращение огня по текущей линии соприкосновения, в то время как американский план предполагает создание нейтральной и демилитаризованной территории в контролируемой ВСУ части Донбасса и заморозку в Херсонской и Запорожской областях.

Украина остается безъядерным государством. Запорожская АЭС распределяет электроэнергию 50/50 под контролем МАГАТЭ, оба этих пункта остались без изменений.

Численность украинской армии европейцы предлагают оставить на уровне 800 тысяч человек в сравнении с 600 тысячами в плане США.

800 тысяч человек остается численность ВСУ

Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса альянса, которого нет, тогда как в Вашингтоне предложили закрепить отказ от вступления в блок в Конституции Украины и в уставе НАТО. Киеву предлагаются гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 Устава НАТО, тогда как Соединенные Штаты таких аналогий не приводят. Кроме того, в европейском плане указано, что войск НАТО не будет на Украине в мирное время, тогда как в предложениях США альянс соглашается не размещать контингенты в принципе.

Ряд пунктов был убран в европейской версии плана

Европейцы убрали ряд пунктов. Например, обязательство России не вторгаться в другие страны и отказ от расширения НАТО, примечание про посредничество США в диалоге России и Североатлантического альянса.

Также отсутствует пункт, который лишает Украину гарантий, если она выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу без причины, он заменен на общее определение «если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии».

Убраны пункты амнистии военных преступлений, о гарантиях для российских СМИ и образования и «запрете нацистской идеологии». Защита русского языка предполагается на уровне стандартов Европейского союза.

Касаемо выборов, формулировка «в течение 100 дней» заменена на «как можно скорее» после подписания мирного соглашения, без точных сроков.

Также изменения коснулись замороженных российских активов. Согласно европейскому документу, Украина будет полностью восстановлена, ей будет выплачена компенсация в том числе из замороженных российских активов. В американском варианте была выплата 100 миллиардов долларов из замороженных активов, остальные активы идут в российско-американский фонд.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя офиса президента Украины Игоря Брусило, вычеркнутые из первоначальной версии плана США по Украине пункты будут прописаны в других документах и обсуждаться в рамках дальнейших переговоров.

Украина и США отложили наиболее спорные вопросы

Как отмечало издание Financial Times, наиболее сложный для Киева территориальный вопрос был отложен до прямых переговоров американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Кроме того, под вопросом остаются будущие меры безопасности: обсуждения относительно возможного членства Украины в НАТО и потенциальных отношений между НАТО, Россией и США были отложены.

Несмотря на достигнутый прогресс в части оперативных элементов, некоторые положения первоначального проекта остаются крайне спорными Financial Times

Мирный план США был представлен Киеву 20 ноября. Среди первичных условий — отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Однако отказ от территории, а также сокращение Вооруженных сил Украины являются красными линиями для Киева, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Кроме того, отметил он, членство Украины в Евросоюзе и НАТО должно быть элементом гарантий безопасности для Киева в любом мирном плане.

