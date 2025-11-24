США и Украина отложили важнейшие решения при разработке нового мирного плана

FT: США и Украина разрабатывают новый план мира, но отложили важнейшие решения

США и Украина разрабатывают новый мирный план из 19 пунктов, но откладывают принятие важнейших решений, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Наиболее сложный для Киева территориальный вопрос был отложен до прямых переговоров американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча может состояться в ближайшие дни, хотя официально дата пока не подтверждена.

Кроме того, под вопросом остаются будущие меры безопасности: обсуждения относительно возможного членства Украины в НАТО и потенциальных отношений между НАТО, Россией и США были отложены.

Несмотря на достигнутый прогресс в части оперативных элементов, некоторые положения первоначального проекта остаются крайне спорными. В частности, предлагаются сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек и передача Запорожской АЭС под международный надзор с распределением электроэнергии поровну между Украиной и Россией.

Мирный план США был представлен Киеву 20 ноября. Среди первичных условий — отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Однако отказ от территории, а также сокращение Вооруженных сил Украины являются красными линиями для Киева, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Кроме того, отметил он, членство Украины в Евросоюзе и НАТО должно быть элементом гарантий безопасности для Киева в любом мирном плане.

