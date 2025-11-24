Бывший СССР
В Киеве раскрыли красные линии в переговорах

Стефанчук: Сокращение ВСУ и отказ от территории являются красными линиями
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отказ от территории являются красными линиями для Киева. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на парламентском саммите «Крымской платформы» в Швеции, трансляция которого доступна на YouTube.

По словам депутата, недопустимыми для Киева являются признание перехода территорий под контроль России и введение ограничений для украинской армии.

Кроме того, он отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО должно быть элементом гарантий безопасности для Киева и любого мирного плана.

