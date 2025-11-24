Украина и США обсудили мирный план Трампа. Какие изменения в документ внес Киев и какой пункт вызвал больше всего споров?

Делегации США и Украины согласовали большую часть мирного плана

Украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана, представленного на прошлой неделе Вашингтоном. При этом большая часть положений плана США была согласована.

По информации украинских СМИ, Киеву удалось согласовать с Вашингтоном позиции по вопросам численности Вооруженных сил Украины и контроля над Запорожской атомной электростанцией, формату обмена пленными и возвращения осужденных.

Некоторые пункты мирного плана Трамп и Зеленский обсудят лично

Достичь договоренностей по ряду пунктов мирного плана США украинская и американская делегации не смогли. В связи с чем они договорились «вынести за скобки» эти положения. Их президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп якобы обсудят лично.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Предполагается, что встреча украинского и американского лидеров может состояться на этой или следующей неделе. Однако конкретного соглашения по дате встречи на высшем уровне в Женеве достигнуто не было. При этом госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио допустил возможность нового телефонного разговора американского главы Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Уточняется, что речь идет о пунктах мирного плана США, касающихся территорий и закрепления невступления Украины в НАТО в Конституции. Как отмечает издание «Страна.ua» в Telegram-канале, вывод украинских войск из Донбасса, которого требует план Трампа, стал «одним из самых спорных моментов».

Украинская сторона раскрыла предложение США по Донбассу

Соединенные Штаты в проекте мирного плана предложили сделать часть Донецкой народной республики (ДНР) «нейтральной демилитаризованной буферной зоной под контролем России». При этом Крым, Луганскую и Донецкую народные республики Киеву придется признать российскими территориями.

Линию фронта в Херсонской и Запорожской областях, как утверждает украинская сторона, Вашингтон предложил заморозить, а из Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей — вывести российские войска.

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

США и Украина оценили переговоры по мирному плану

Встреча американской и украинской делегаций в Женеве прошла 23 ноября. Со стороны США в ней приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, министр армии США Дэниел Дрисколл, а также зять президента США Джаред Кушнер, с украинской стороны — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По итогам встречи Белый дом заявил о ее продуктивности, отметив, что разговор был откровенным, детальным и проходил в духе партнерских отношений. При этом американский госсекретарь допустил, что для рассмотрения нового плана по урегулированию конфликта на Украине может понадобиться еще немного времени.

Наша цель — как можно скорее положить конец этой войне, но нам нужно еще немного времени Марко Рубио госсекретарь США

Рубио уточнил, что в ходе переговоров США и Украине удалось достичь существенного прогресса. По его словам, эта встреча была самой продуктивной за все время переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Умеров, в свою очередь, заявил, что украинская сторона высоко оценивает конструктивное взаимодействие с США и внимательное отношение американской стороны к правкам в проекте мирного плана.

Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов Рустем Умеров секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

О подготовке администрацией президента США Дональда Трампа мирного плана из 28 пунктов для урегулирования конфликта на Украине стало известно на прошлой неделе. Вашингтон разрабатывал его, консультируясь с Москвой. Киев не принимал участия в подготовке этих предложений, так же как и европейские союзники Украины.

Трамп узнал о мирном плане по Украине «в последнюю минуту». Однако американский лидер согласовал его и заверил, что этот план направлен на предоставление гарантий безопасности обеим сторонам конфликта и «включает в себя то, что нужно Украине для долгосрочного мира».