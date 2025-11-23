Мир
Рубио допустил возможность нового разговора Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Рубио допустил возможность нового разговора Трампа и Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио и Дональд Трамп

Марко Рубио и Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио допустил возможность нового телефонного разговора американского главы Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Однако уверенности в этом сейчас нет, предупредил американский чиновник в ходе пресс-конференции в Женеве, пишет РИА Новости.

«Я не знаю. Это возможно», — ответил Рубио на вопрос о возможном разговоре лидеров двух стран.

Ранее Марко Рубио рассказал, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине работают в Женеве над сближением позиций и изменениями в плане США. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, встреча проходит продуктивно.

При этом агентство Bloomberg написало, что американские представители оказывают давление на Украину. Штаты требуют принять план из 28 пунктов по урегулированию конфликта.

23 ноября Марко Рубио и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретились с украинской делегацией в дипломатической миссии США в Женеве.

