Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 23 ноября 2025Мир

На Западе заявили о давлении США на Украину в вопросе мирного плана

Bloomberg: Представители США давят на Украину, требуя принять мирный план
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Американские представители оказывают давление на Украину. Штаты требуют принять план из 28 пунктов по урегулированию конфликта, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Официальные лица США, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, проводят встречи с украинскими коллегами в Женеве. Как указано в материале, они настаивают на скорейшем заключении сделки.

Отмечается, что Штаты также попросили Киев засвидетельствовать, что он внес свои предложения в план после того, как появились сообщения, что Москва «внесла значительный вклад» в разработку плана.

Накануне турецкие СМИ написали, что Украина находится в тупиковом положении из-за публикации мирного плана урегулирования конфликта, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что новый мирный план американского лидера может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появился полный текст мирного плана по Украине от ЕС

    В США сравнили мирный план по Украине со сделкой Чемберлена и Гитлера

    Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Северске

    Рубио допустил возможность нового разговора Трампа и Зеленского

    Серию мощных взрывов в Харькове сняли на видео

    В «Центральном университете» началось эпидемиологическое расследование

    Второй раз за день раздались взрывы над двумя российскими городами

    СК отказал адвокату-иноагенту в возращении в Россию

    Стармер поговорил с Трампом об Украине

    Дуров согласился с теорией о «следе Франции» в убийстве Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости