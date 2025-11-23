На Западе заявили о давлении США на Украину в вопросе мирного плана

Bloomberg: Представители США давят на Украину, требуя принять мирный план

Американские представители оказывают давление на Украину. Штаты требуют принять план из 28 пунктов по урегулированию конфликта, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Официальные лица США, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, проводят встречи с украинскими коллегами в Женеве. Как указано в материале, они настаивают на скорейшем заключении сделки.

Отмечается, что Штаты также попросили Киев засвидетельствовать, что он внес свои предложения в план после того, как появились сообщения, что Москва «внесла значительный вклад» в разработку плана.

Накануне турецкие СМИ написали, что Украина находится в тупиковом положении из-за публикации мирного плана урегулирования конфликта, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что новый мирный план американского лидера может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине.