Положение Украины назвали тупиковым из-за мирного плана Трампа

CNN Türk: Украина находится в тупике из-за мирного плана Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Украина находится в тупиковом положении из-за публикации мирного плана урегулирования конфликта, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает обозреватель телеканала CNN Türk Сияменд Качмаз.

«Если бы вы согласились на эти условия, почему вы сопротивлялись с самого начала (имеются в виду соглашения 2022 года — прим. «Ленты.ру»). (...) Если он не подпишет, это идет во вред времени, с каждым днем возрастает риск потерять все больше территорий. Таким образом, процесс зашел для них в тупик», — сказано в публикации.

Качмаз отметил, что США оказывают давление на Украину для того, чтобы президент Владимир Зеленский пошел на подписание мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов. «Украинский лидер сохраняет симпатию к плану, когда говорит с США, но затем меняет свою позицию после контактов с европейскими лидерами», — отметил он противоречивость заявлений Зеленского.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новый мирный план Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов, может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине. По словам российского лидера, Москва уже получила текст американского проекта соглашения.

