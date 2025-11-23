Рубио раскрыл цель переговорщиков по Украине в Женеве

Рубио: Участники переговоров в Женеве работают над сближением позиций по Украине

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве работают над сближением позиций и изменениями в плане США. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Наши команды пошли по комнатам, чтобы работать над некоторыми выдвинутыми предложениями», — сказал он.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, встреча проходит продуктивно и есть очень хороший результат работы, который основан на вкладе всех вовлеченных сторон.

Он подчеркнул, что участники встречи смогли пройти по мирному плану пункт за пунктом.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит план переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Уточняется, что они состоятся по итогам обсуждения в Швейцарии.