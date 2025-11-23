Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:53, 23 ноября 2025Мир

Рубио раскрыл цель переговорщиков по Украине в Женеве

Рубио: Участники переговоров в Женеве работают над сближением позиций по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Emma Farge / Reuters

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве работают над сближением позиций и изменениями в плане США. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Наши команды пошли по комнатам, чтобы работать над некоторыми выдвинутыми предложениями», — сказал он.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, встреча проходит продуктивно и есть очень хороший результат работы, который основан на вкладе всех вовлеченных сторон.

Он подчеркнул, что участники встречи смогли пройти по мирному плану пункт за пунктом.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит план переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Уточняется, что они состоятся по итогам обсуждения в Швейцарии.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появился полный текст мирного плана по Украине от ЕС

    Премьер Чехии высказался по поводу плана США по Украине

    Стало известно об одной просьбе Эрдогана к Путину

    Аэропорт Вильнюса закрыли из-за загадочных шаров в небе

    Уничтожение украинских пунктов управления БПЛА попало на видео

    Европу обвинили в одном действии в отношении Украины

    Москвичам посоветовали пересесть на один вид транспорта

    БПЛА попытались атаковать Крым

    Один украинский город остался без света после взрыва

    В Совфеде прокомментировали заявления Литвы о блокировке транзита в Калининград

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости