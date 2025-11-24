Стало известно о незнании Трампа про мирный план по Украине

Президент США Дональд Трамп узнал о мирном плане по Украине «в последнюю минуту». Об этом сообщило Bloomberg.

По данным агентства, над документом работали спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и его российский коллега Кирилл Дмитриев.

Уточняется, что глава Госдепа США Марко Рубио был полностью вовлечен гораздо позже. Американский лидер также узнал об этом в последнюю минуту, но одобрил план, когда его проинформировали, подчеркивает агентство.

До этого издание The Washington Post со ссылкой на документы раскрыло подробности альтернативного плана ЕС по Украине. Урегулирование территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.