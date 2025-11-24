На Украине рассказали о предложении США по территориальным уступкам

«РБК-Украина»: США предложили сделать из ДНР буферную зону под контролем РФ

США по проекту мирного плана предложили сделать из части Донецкой народной республики (ДНР) буферную зону под контролем Москвы, а также признать российскими Крым и новые регионы. О предложении Вашингтона по территориальным уступкам сообщает издание «РБК-Украина».

По информации издания, Вашингтон предложил сделать часть ДНР «нейтральной демилитаризованной буферной зоной под контролем России», а также признать российскими Крым, Луганскую и Донецкую народные республики.

При этом, согласно американскому мирному плану, линия фронта в Херсонской и Запорожской областях должна быть заморожена, а из Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей выведены российские войска.

Ранее на Украине заявили, что Киеву удалось скорректировать неудобные пункты мирного плана США. Сообщается, что, в частности, украинской делегации согласовать с Вашингтоном позиции по вопросам численности Вооруженных сил Украины и контроля над Запорожской атомной электростанцией, формату обмена пленными и возвращения осужденных.