Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:05, 24 ноября 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о предложении США по территориальным уступкам

«РБК-Украина»: США предложили сделать из ДНР буферную зону под контролем РФ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

США по проекту мирного плана предложили сделать из части Донецкой народной республики (ДНР) буферную зону под контролем Москвы, а также признать российскими Крым и новые регионы. О предложении Вашингтона по территориальным уступкам сообщает издание «РБК-Украина».

По информации издания, Вашингтон предложил сделать часть ДНР «нейтральной демилитаризованной буферной зоной под контролем России», а также признать российскими Крым, Луганскую и Донецкую народные республики.

При этом, согласно американскому мирному плану, линия фронта в Херсонской и Запорожской областях должна быть заморожена, а из Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей выведены российские войска.

Ранее на Украине заявили, что Киеву удалось скорректировать неудобные пункты мирного плана США. Сообщается, что, в частности, украинской делегации согласовать с Вашингтоном позиции по вопросам численности Вооруженных сил Украины и контроля над Запорожской атомной электростанцией, формату обмена пленными и возвращения осужденных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о корректировке неудобных Киеву пунктов мирного плана США

    Раскрыты подробности жизни загадочно исчезнувшей в Турции с 10-летним сыном россиянки

    Появились подробности об обязательной трехлетней отработке для медиков

    В США позитивно оценили перспективы российского «Охотника»

    Фотосессия Виктории Бони в прозрачных трусах вызвала споры в сети

    В Европе оценили итоги переговоров США и Украины по мирному плану

    ФСБ показала видео с ликвидацией диверсантов на железной дороге

    Военные США предупредили Киев о скорой потере Донбасса

    Этническая группировка похищала выплаты бойцов СВО в российском регионе

    На Украине раскрыли принцип действия предложенных Киеву США гарантий безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости