08:47, 24 ноября 2025

На Украине заявили о корректировке неудобных Киеву пунктов мирного плана США

«РБК-Украина»: Киеву удалось скорректировать неудобные пункты мирного плана США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Emma Farge / Reuters

Украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана Вашингтона. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает издание «РБК-Украина».

«В Женеве делегациям удалось согласовать большинство норм плана США, а значительную часть из спорных — скорректировать», — говорится в публикации.

Отмечается, что, в частности, Киеву удалось согласовать с американской делегацией позиции по вопросам численности Вооруженных сил Украины и контроля над Запорожской атомной электростанцией, формату обмена пленными и возвращения осужденных.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская и украинская делегации работают над тем, чтобы скорректировать мирный план по Украине и достичь того, чтобы лидеры двух стран одобрили эти изменения. Он отметил, что российская сторона не задействована в этом процессе, поскольку Вашингтону известно о приоритетах Москвы в вопросе урегулирования украинского кризиса.

