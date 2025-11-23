Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:07, 23 ноября 2025Мир

Рубио объяснил решение не привлекать Россию к корректировке мирного плана по Украине

Рубио: США узнали, что приоритетно для РФ в вопросе достижения мира на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Американская и украинская делегации работают над тем, чтобы скорректировать мирный план по Украине и достичь того, чтобы лидеры двух стран одобрили эти изменения. Но российскую сторону не привлекают к этому процессу, заявил госсекретарь США Марко Рубио, его выступление транслировал телеканал CNN.

По его словам, администрация американского лидера Дональда Трампа за последние несколько месяцев получила исчерпывающие данные о том, что для Москвы является приоритетным в вопросе урегулирования украинского кризиса.

«Конечно же, есть еще российская сторона уравнения. Но, повторюсь, мы считаем, что за последние девять месяцев мы получили довольно существенное понимание некоторых вещей, которые действительно важны для них», — пояснил Рубио.

Ранее газета The New York Times писала, что Белый дом захотел провести переговоры с Россией по итогам встреч представителей США, Украины и Запада в Женеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появился полный текст мирного плана по Украине от ЕС

    В США сравнили мирный план по Украине со сделкой Чемберлена и Гитлера

    Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Северске

    Рубио допустил возможность нового разговора Трампа и Зеленского

    Серию мощных взрывов в Харькове сняли на видео

    В «Центральном университете» началось эпидемиологическое расследование

    Второй раз за день раздались взрывы над двумя российскими городами

    СК отказал адвокату-иноагенту в возращении в Россию

    Стармер поговорил с Трампом об Украине

    Дуров согласился с теорией о «следе Франции» в убийстве Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости