Рубио высказался о дедлайне США для Украины

Рубио: Для урегулирования на Украине может понадобиться еще немного времени

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что для рассмотрения нового плана по урегулированию конфликта на Украине может понадобиться еще немного времени. Так он ответил на вопрос журналиста об установленном Вашингтоном для Киева крайнем сроке по принятию условий соглашения.

«Будет ли это четверг, пятница, среда или понедельник следующей недели, мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее. (...) Наша цель — как можно скорее положить конец этой войне, но нам нужно еще немного времени», — сказал Рубио.

По его словам, гораздо важнее то, что в ходе переговоров в Женеве США и Украине удалось достичь существенного прогресса. Госсекретарь назвал встречу самой продуктивной за все время переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Рубио заявил, что американская и украинская делегации работают над тем, чтобы скорректировать мирный план по Украине и достичь того, чтобы лидеры двух стран одобрили эти изменения. Он отметил, что российская сторона не задействована в этом процессе, поскольку Вашингтону известно о приоритетах Москвы в вопросе урегулирования украинского кризиса.