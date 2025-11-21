Украина исключила один важный пункт из мирного плана США. Что не устроило Киев?

WSJ: Киев изменил один пункт плана США, чтобы избежать наказания за коррупцию

Киев внес существенные изменения в один из пунктов мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. В частности, украинские чиновники «исправили» положение в черновой версии документа, которое должно было помочь выявить коррупцию в правительстве страны.

В первоначальном варианте документа содержался «призыв к проведению аудита всей международной помощи, полученной Украиной». Однако формулировки, появившиеся в слитом в сеть документе, оказались изменены. Вместо пункта об аудите появилось положение, согласно которому все стороны получат «полную амнистию за свои действия» во время конфликта.

Появившаяся в интернете версия документа уже включает внесенные Киевом правки The Wall Street Journal

Фото: Andrea Izzotti / Shutterstock / Fotodom

Россия и США допустили внесение изменений в план

Мирный план США по урегулированию конфликта на Украине может быть изменен. Это якобы допустили обе стороны, занимавшиеся его разработкой.

«Официальные лица по обе стороны Атлантики подчеркивают, что многие аспекты плана остаются неопределенными», — пишет Politico со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что американская сторона уверена в своем предложении и намерена продвинуть его в диалоге с Киевом. Вместе с тем портал Axios сообщил, что администрация США готова изменить план по Украине, если Киев к нему отнесется серьезно. Один из американских чиновников в беседе с изданием отметил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины серьезного взаимодействия «без промедлений».

Журналист международного отдела телеканала Sky News Доминик Вагхорн при этом выразил мнение, что у Киева отсутствует возможность полностью отвергнуть мирный план США по урегулированию конфликта.

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Изначально Киев не участвовал в создании мирного плана США

О подготовке администрацией президента США Дональда Трампа мирного плана для урегулирования конфликта на Украине стало известно несколькими днями ранее. Мирный план состоит из 28 пунктов. Он стал результатом трехдневных переговоров спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Вашингтон разрабатывал план урегулирования на Украине, консультируясь с Москвой. Киев не принимал участия в подготовке этих предложений, так же как и европейские союзники Украины. Последние были ошеломлены, узнав о существовании «тайного» плана США и России по конфликту на Украине.

Американский лидер, в свою очередь, заверил, что этот план направлен на предоставление гарантий безопасности обеим сторонам конфликта и «включает в себя то, что нужно Украине для долгосрочного мира».