Отсутствие у Киева возможности отвергнуть мирный план США объяснили

Sky News: Украина и ЕС не отвергнут план США из-за Трампа и будут тянуть время
У Киева отсутствует возможность полностью отвергнуть мирный план США по урегулированию конфликта. Украина и Европа побоятся сделать этот шаг, поскольку это может негативно сказаться на их отношениях с американским лидером Дональдом Трампом, заявил журналист международного отдела телеканала Sky News Доминик Вагхорн.

«Они будут тянуть время и, вопреки всем очевидным фактам, надеяться, что его все же удастся уговорить покинуть ряды сторонников Кремля», — говорится в публикации на сайте телеканала.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

