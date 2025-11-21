Мир
08:36, 21 ноября 2025

В мирном плане США по Украине допустили изменения

Politico: Мирный план США по Украине может подвергнуться изменениям
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Мирный план США по урегулированию конфликта, который предполагает отказ Украины от ряда территорий, а также военные ограничения, может подвергнуться изменениям. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Официальные лица по обе стороны Атлантики подчеркивают, что многие аспекты плана остаются неопределенными», — сказано в сообщении.

При этом сообщается, что администрация президента США Дональда уверена в своем предложении и рассчитывает продвинуть его в диалоге с Киевом.

Ранее стало известно, что Киев внес существенные изменения в один из пунктов мирного плана США по урегулированию конфликта. Речь идет о положении, которое должно было помочь выявить коррупцию в правительстве страны.

