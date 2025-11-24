В мирный план США по Украине внесли изменения. Каковы результаты первого этапа переговоров в Женеве?

NYT: План Трампа из 28 пунктов по Украине изменили на переговорах в Женеве

В ходе переговоров делегаций США и Украины в Швейцарии 28 пунктов мирного плана президента Дональда Трампа претерпели изменения. Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на западного чиновника.

Рабочая версия теперь отличается от версии, опубликованной в четверг [20 ноября] в интернете украинским депутатом New York Times

Характер изменений пока не уточняется.

В Белом доме прокомментировали итоги переговоров

В пресс-службе администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что новая редакция плана по урегулированию конфликта отвечает национальным интересам Украины.

Кроме того, украинские представители отметили, что нынешний проект также предусматривает надежные и осуществимые механизмы обеспечения безопасности Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Обсуждения показали значительный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов Белый дом

Вашингтон и Киев договорились о продолжении консультаций по доработке плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что окончательное решение по проекту документа примут американский и украинский лидеры.

Умеров сломал ручку из-за напряжения на переговорах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сломал ручку от «градуса» напряжения на переговорах.

Telegram-канал «Инсайдер UA» заметил, что первый раунд обсуждения изменений, которые стороны предлагают внести в мирный план администрации Трампа, прошел напряженно.

Украине приходится отстаивать каждый принципиальный пункт. И это дается нелегко «Инсайдер UA»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры обстоятельными. «Важно, что разговор с американскими представителями есть, и есть сигналы, что команда президента Трампа слышит нас», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, говоря о переговорах, украинский глава упомянул неких продвигающих российскую позицию на Западе «субъектов из Украины».

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц также назвал прошедшие в Женеве переговоры крайне сложными.

Я слышу, что это крайне сложные переговоры, поскольку сейчас в условиях серьезной нехватки времени речь идет о том, чтобы как можно скорее как минимум достигнуть перемирия Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Трамп узнал о мирном плане по Украине в последнюю минуту

После завершения первого этапа переговоров агентство Bloomberg сообщило, что американский глава узнал о мирном плане по Украине «в последнюю минуту».

Подчеркивается, что над документом работали спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и его российский коллега Кирилл Дмитриев.

Помимо этого, агентство уточнило, что глава Госдепа США Марко Рубио был полностью вовлечен гораздо позже. Американский лидер также узнал об этом в последнюю минуту, но одобрил план, когда его проинформировали, заключило Bloomberg.

До этого издание The Washington Post со ссылкой на документы раскрыло подробности альтернативного плана ЕС по Украине. Урегулирование территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.