Умеров сломал ручку от «градуса» напряжения на переговорах в Женеве

Умеров сломал ручку от напряжения на встрече по мирному плану США в Женеве
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сломал ручку от «градуса» напряжения на переговорах с американской делегацией в Женеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA», публикуя подтверждающие кадры.

По данным канала, первый раунд обсуждения изменений, которые стороны предлагают внести в мирный план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, прошел напряженно.

«Украине приходится отстаивать каждый принципиальный пункт. И это дается нелегко», — говорится в сообщении.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал проходящие в Женеве переговоры по Украине крайне сложными. «Сейчас в условиях серьезной нехватки времени речь идет о том, чтобы как можно скорее как минимум достигнуть перемирия», — добавил он.

До этого газета The Washington Post писала, что Рустем Умеров допускает территориальные уступки России в рамках мирного плана США. Он признал, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, готов пойти на компромисс по важнейшему вопросу.

