Мерц оценил переговоры в Женеве

Мерц назвал переговоры по Украине в Женеве крайне сложными

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал проходящие в Женеве переговоры по Украине крайне сложными. Своей оценкой он поделился в интервью телеканалам ProSieben и Sat1.

«Я слышу, что это крайне сложные переговоры, поскольку сейчас в условиях серьезной нехватки времени речь идет о том, чтобы как можно скорее как минимум достигнуть перемирия», — сказал Мерц.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее сообщил о завершении первой сессии переговоров с делегацией США в Женеве и назвал ее «очень продуктивной».

До этого издание The Washington Post со ссылкой на документы раскрыло подробности альтернативного плана ЕС по Украине. Урегулирование территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.